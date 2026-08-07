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Gaya News: स्तनपान जागरूकता सप्ताह पर इनर व्हील क्लब ने छात्राओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: स्तनपान जागरूकता सप्ताह पर इनर व्हील क्लब ने छात्राओं को किया जागरूक फोटो न्यूज बोधगया, निज प्रतिनिधि विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के समापन पर शुक

Gaya News: स्तनपान जागरूकता सप्ताह पर इनर व्हील क्लब ने छात्राओं को किया जागरूक

Gaya News: विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह का समापन शुक्रवार को हुआ। इस मौके पर इनर व्हील क्लब ऑफ गया ने मगध विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को स्तनपान के महत्व से अवगत कराया। सप्ताहभर क्लब की ओर से शहर के विभिन्न अस्पतालों और नर्सिंग होम में जागरूकता पोस्टर व पंपलेट लगाकर माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्षा आभा सिंह और सचिव राखी भदानी ने की। विभाग की प्रभारी दीपशिखा पांडेय को पौधा भेंटकर सम्मानित किया गया। आभा सिंह ने कहा कि जीवन के शुरुआती छह माह तक केवल मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण है।

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इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है, साथ ही मां का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। कार्यक्रम का आकर्षण ‘संदेश वृक्ष’ प्रतियोगिता रही, जिसमें छात्राओं ने स्तनपान और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर प्रेरक संदेश लिखकर जागरूकता का संदेश दिया। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और सभी छात्राओं के बीच पोषण थैली वितरित की गयी। विभाग की ओर से क्लब की अध्यक्षा आभा सिंह, सचिव राखी भदानी, शीतल गुप्ता, विम्मी लोहानी व एडिटर डॉली सिंह को शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं और क्लब सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।

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