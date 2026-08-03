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Gaya News: सहोदर भाइयों के बीच मारपीट,आधा दर्जन गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: गुरुआ थाना क्षेत्र के बढ़ई बिगहा गांव में भाईयों के बीच मामूली विवाद पर लाठी-डंडे से मारपीट हुई। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज दिया गया। पुलिस ने नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

सहोदर भाइयों के बीच मारपीट,आधा दर्जन गए जेल
सहोदर भाइयों के बीच मारपीट,आधा दर्जन गए जेल

Gaya News: गुरुआ थाना क्षेत्र के बढ़ई बिगहा गांव में रविवार शाम सहोदर भाइयों के बीच मामूली विवाद को लेकर लाठी-डंडे से जमकर मारपीट हो गई। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), गुरुआ में कराया गया। थानाध्यक्ष मनेश कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर नामजद आरोपित सुभाष चौधरी, नेपाली चौधरी, रामशीष चौधरी, युगेश चौधरी, राजू चौधरी और गोविंदा चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं न्यायालय के वारंट पर रसूलपुर निवासी वारंटी सुरेंद्र भुइया को भी गिरफ्तार किया गया।

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