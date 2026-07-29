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Gaya News: गुरुआ में कार ने बिजली के पॉल में मारा धक्का,कार क्षतिग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: मंगलवार को गुरुआ बाजार के मिरचक गांव के पास एक अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बच गए। कार गुरुआ से करमाइन जा रही थी, जब चालक का संतुलन बिगड़ गया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

Gaya News: गुरुआ में कार ने बिजली के पॉल में मारा धक्का,कार क्षतिग्रस्त

Gaya News: गुरुआ बाजार के मिरचक गांव के पास मंगलवार को एक अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों के अनुसार कार गुरुआ से करमाइन की ओर जा रही थी। मिरचक के समीप चालक का संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

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