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Gaya News: फतेहपुर में ‘एक पेड़ नीतीश जी के नाम’ अभियान में लिया गया हरियाली का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: फोटो फतेहपुर में ‘एक पेड़ नीतीश जी के नाम’ अभियान में लिया गया हरियाली का संकल्प -हरित बिहार, समृद्ध बिहार कार्यक्रम के तहत निमी पंचायत के बरकैल गांव

Gaya News: फतेहपुर में ‘एक पेड़ नीतीश जी के नाम’ अभियान में लिया गया हरियाली का संकल्प

Gaya News: फतेहपुर प्रखंड की नीमी पंचायत स्थित बरकैल गांव में गुरुवार को ‘एक पेड़ नीतीश के नाम’ और ‘हरित बिहार, समृद्ध बिहार’ अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि पेड़ केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, जल संरक्षण और हरित भविष्य की आधारशिला भी हैं। कार्यक्रम में लोगों से अपने घर, खेत, विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की गई।

ग्रामीणों ने इस अभियान को फतेहपुर जनआंदोलन का रूप देने का संकल्प लेते हुए कहा कि हर व्यक्ति यदि एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी निभाए, तो बिहार को अधिक हरित और समृद्ध बनाया जा सकता है।मौके पर जदयू अध्यक्ष सह बीस सूत्री उपाध्यक्ष रणविजय कुमार, चंद्रदेव प्रसाद, अरविंद कुमार, मो. मिन्हाज, सरवन कुमार, पिंटू मांझी, हिमांशु कुमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में लगाए गए पौधों की सुरक्षा और संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी लेने का संकल्प भी दिलाया गया।

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