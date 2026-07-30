Gaya News: पितृपक्ष मेला को लोगो बनाने वाले टॉप-10 प्रतिभागी सम्मानित पितृपक्ष मेला का आधिकारिक लोगो निर्धारित

Gaya News: पितृपक्ष मेला का लोगो बनाने वाले टॉप-10 प्रतिभागी सम्मानित पितृपक्ष मेला का आधिकारिक लोगो निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर चयनित किया जाएगा

लोगो बनाने को लेकर गया जी के युवाओं ने दिखाया उत्साह - सम्मान

गया जी, प्रधान संवाददाता

पितृपक्ष मेला-2026 के लिए आधिकारिक लोगो बनाने के लिए आयोजित प्रतियोगिता में शामिल टॉप-10 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। डीएम शशांक शुभंकर ने गया कलेक्ट्रेट में सबों को सम्मान दिया। लोगो के चयन के लिए जिला प्रशासन गया ने प्राप्त प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ टॉप-10 का चयन किया। चयनित प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किया गया।

चयनित टॉप-10 प्रतिभागी, किए गए सम्मानित इस मौके पर डीएम ने कहा कि पितृपक्ष मेला केवल गया जी की पहचान ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे प्रतिष्ठित आयोजन के लिए स्थानीय प्रतिभाओं की सहभागिता से आधिकारिक लोगो का निर्माण कराया जाना गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि बच्चों की रचनात्मक सोच एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ने इस प्रतियोगिता को विशेष बना दिया है। बताया गया कि चयनित लोगो का अवलोकन किया जा रहा है। इसके आगे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पितूपक्ष मेला का आधिकारिक लोगो का अंतिम चयन किया जाएगा।

1. गौरव कुमार

2. संतोष कुमार

3. कुमारी वैष्णवी, अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, गया।

4. सहज़ेब कलाम, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बिरहुत, बोधगया।

5. निशा रानी, झिकटिया उच्च विद्यालय, बोधगया।

6. मृत्युंजय विश्वकर्मा

7. अनीश कुमार, महावीर इंटर विद्यालय, गया।

8. चाहत वत्स, संन्यास आश्रम श्याम बाबू स्कूल, मुफस्सिल, मानपुर, गया।

9. रमेश कुमार (वी के)

10. रंजीत कुमार