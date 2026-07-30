Gaya News: कसला गांव के समीप 16 केवी का बिजली ट्रांसफार्मर चोरी
Gaya News: गुरुआ थाना क्षेत्र के कसला गांव में चोरों ने 16 केवी बिजली ट्रांसफॉर्मर चुरा लिया। इसके कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए हैं। उन्होंने नया ट्रांसफॉर्मर लगाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Gaya News: गुरुआ थाना क्षेत्र के कसला गांव के समीप लगे 16 केवी बिजली ट्रांसफॉर्मर को चोरों ने बुधवार रात चोरी कर लिया। घटना के बाद इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने जल्द नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली बहाल कराने और चोरी में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जाता है कि चोरों ने ट्रांसफॉर्मर को खोलकर उसमें लगे क्वायल की चोरी कर ली। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। कर्मियों ने स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की। वहीं, गुरुआ थानाध्यक्ष मनेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस आसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रही है।
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