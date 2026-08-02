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Gaya News: सफाई कर्मियों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो स्वाभिमान पार्टी करेगी आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: -हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई, तत्काल वार्ता कर निकाले समाधान गया

Gaya News: सफाई कर्मियों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो स्वाभिमान पार्टी करेगी आंदोलन

Gaya News: नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी और संविदा सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर स्वाभिमान पार्टी ने सरकार से उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष कौशलेन्द्र नारायण ने कहा कि नियमितीकरण, ठेका व आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समाप्ति, बकाया वेतन भुगतान और एसीपी-एमएसीपी का लाभ जैसी मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं। सरकार को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सम्मानजनक वार्ता कर शीघ्र समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी कठिन परिस्थितियों में शहर को स्वच्छ रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन, उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है और कई स्थानों पर कचरे का अंबार लगने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसके लिए सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया।

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सफाई कर्मियों की मांगें

कौशलेंद्र नारायण ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के अंदर कर्मचारियों की मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई तो स्वाभिमान पार्टी सफाई कर्मियों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन शुरू करेगी। इस संबंध में गोलपत्थर स्थित पार्टी कार्यालय में जिला संयोजक कौशलेन्द्र कुमार उर्फ पिंटू शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आंदोलन की चेतावनी

(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट )

सामान्य प्रश्न

स्वाभिमान पार्टी ने सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर क्या मांग की है?
स्वाभिमान पार्टी ने सरकार से सफाई कर्मियों की मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।
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