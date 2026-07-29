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Gaya News: सिमुआरा स्कूल के प्रधानाचार्य समेत सात शिक्षकों का वेतन स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: पीएम पोषण योजना के प्रखंड साधनसेवी से भी मांगा गया जवाब मध्य विद्यालय सिमुआरा के छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक्शन में विभाग फोटो- टिकारी के सिमुआरा स्

Gaya News: सिमुआरा स्कूल के प्रधानाचार्य समेत सात शिक्षकों का वेतन स्थगित

Gaya News: विभिन्न समस्याओं को लेकर मध्य विद्यालय सिमुआरा के छात्रों ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में किए गए प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बीईओ डॉ. अभय कुमार रमन ने प्रधानाध्यापक, विद्यालय के सात शिक्षकों और पीएम पोषण योजना के प्रखंड साधनसेवी को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जारी नोटिस में कहा गया है कि विद्यालय से लगभग चार किलोमीटर दूर अनुमंडल कार्यालय तक बच्चों का प्रदर्शन के लिए पहुंचना गंभीर मामला है। प्रधानाध्यापक से पूछा गया है कि विद्यालय संचालन, पठन-पाठन, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत तथा विभागीय निर्देशों के अनुरूप बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर नहीं ले जाने जैसे मामलों में जवाब दें। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि यदि रास्ते में कोई अप्रिय घटना होती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती। विद्यालय के शिक्षकों से भी पूछा गया है कि नियमित पठन-पाठन क्यों प्रभावित रहा, बच्चों के आक्रोश की सूचना पहले विभाग को क्यों नहीं दी गई और कक्षाओं का संचालन नियमानुसार क्यों नहीं हुआ। पीएम पोषण योजना के प्रखंड साधनसेवी से मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और जांच प्रतिवेदन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीईओ ने निर्देश दिया है कि संतोषजनक जवाब मिलने तक प्रधानाचार्य और शिक्षकों के प्रदर्शन के दिन का वेतन स्थगित रहेगा.

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सुधार के लिए प्रधानाचार्य को सात दिनों का अल्टीमेटम

टिकारी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) नित्यंम कुमार गौरव और बीईओ डॉ. अभय कुमार रमन ने बुधवार को मध्य विद्यालय सिमुआरा का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रधानाध्यापक को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

स्कूल की व्यवस्था और शिकायतों का निराकरण

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीधे छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित किया। स्कूल की पठन-पाठन व्यवस्था, मध्याह्न भोजन तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में बच्चों की शिकायतें और सुझाव सुने। वर्ग कक्ष व शौचालय की साफ-सफाई और मरम्मत का कार्य तत्काल सुनिश्चित कराने, गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने, प्रत्येक वर्ग कक्ष में बिजली वायरिंग कराते हुए पंखों की व्यवस्था कराने, निर्धारित समय-सारणी के अनुसार स्कूल व कक्षा का संचालन, सभी शिक्षकों को नियमित रूप से लेशन प्लान का संधारण करने का निर्देश दिया गया है। सात दिनों की समयावधि के अंदर व्यवस्था में अपेक्षित सुधार न होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य विद्यालय सिमुआरा के छात्रों ने किस चीज के विरोध में प्रदर्शन किया?
छात्रों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदर्शन किया।
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