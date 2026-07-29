Gaya News: सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही पर प्रशासन की कार्रवाई, दो पैक्सों पर प्राथमिकी

Gaya News: -केसपा और चेरकी पैक्स पर प्राथमिकी, धान स्टॉक के भौतिक सत्यापन के निर्देश -राइस मिलरों

Gaya News: खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध समतुल्य कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले पैक्सों और राइस मिलरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय निर्देश के आलोक में बुधवार को टिकारी प्रखंड के केसपा पैक्स व शेरघाटी प्रखंड के चेरकी पैक्स के विरुद्ध संबंधित थानों में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

कार्रवाई की प्रक्रिया प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन समितियों द्वारा अब तक सीएमआर चावल की आपूर्ति पूरी नहीं की गई है उनके पैक्स गोदामों का सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के दौरान क्रय किए गए धान के स्टॉक का मिलान किया जाएगा। यदि स्टॉक में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है अथवा गोदाम में धान उपलब्ध नहीं मिलता है तो संबंधित पैक्स के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी संबंधित समितियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय के भीतर सीएमआर की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे राइस मिलर जो समय पर सीएमआर उपलब्ध नहीं कराएंगे उन्हें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी。

निगरानी और निरीक्षण जिला प्रशासन का कहना है कि धान अधिप्राप्ति एवं सीएमआर आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता अथवा सरकारी धान के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं औचक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है ताकि सरकार के धान क्रय अभियान को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। दोषी पाए जाने वाले पैक्सों और राइस मिलरों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)