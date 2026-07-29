Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaya News: सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही पर प्रशासन की कार्रवाई, दो पैक्सों पर प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

Gaya News: -केसपा और चेरकी पैक्स पर प्राथमिकी, धान स्टॉक के भौतिक सत्यापन के निर्देश -राइस मिलरों

Gaya News: सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही पर प्रशासन की कार्रवाई, दो पैक्सों पर प्राथमिकी

Gaya News: खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध समतुल्य कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले पैक्सों और राइस मिलरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय निर्देश के आलोक में बुधवार को टिकारी प्रखंड के केसपा पैक्स व शेरघाटी प्रखंड के चेरकी पैक्स के विरुद्ध संबंधित थानों में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

सत्यापन प्रक्रिया

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन समितियों द्वारा अब तक सीएमआर चावल की आपूर्ति पूरी नहीं की गई है उनके पैक्स गोदामों का सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के दौरान क्रय किए गए धान के स्टॉक का मिलान किया जाएगा। यदि स्टॉक में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है अथवा गोदाम में धान उपलब्ध नहीं मिलता है तो संबंधित पैक्स के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी संबंधित समितियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय के भीतर सीएमआर की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे राइस मिलर जो समय पर सीएमआर उपलब्ध नहीं कराएंगे उन्हें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी और कार्रवाई

जिला प्रशासन का कहना है कि धान अधिप्राप्ति एवं सीएमआर आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता अथवा सरकारी धान के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं औचक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है ताकि सरकार के धान क्रय अभियान को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। दोषी पाए जाने वाले पैक्सों और राइस मिलरों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)

सामान्य प्रश्न

सीएमआर की आपूर्ति में लापरवाही करने पर क्या कार्रवाई होगी?
लापरवाही करने वाले पैक्सों और राइस मिलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Gaya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।