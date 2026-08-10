Gaya News: कचरे से स्वच्छता तक: टनकुप्पा प्रखंड कार्यालय ने बदली अपनी तस्वीर
Gaya News: सोमवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बीडीओ गौरी कुमारी और सीओ दिव्यांशु कुमार शाह ने सफाईकर्मियों के साथ मिलकर परिसर से कचरा हटाया और झाड़ियाँ काटीं। सफाई से परिसर का स्वरूप सुधरा, और बीडीओ ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को महत्वपूर्ण बताया।
Gaya News: प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। बीडीओ गौरी कुमारी और सीओ दिव्यांशु कुमार शाह के नेतृत्व में सफाईकर्मियों ने परिसर से कचरा हटाया और पार्क में उगी झाड़ियों व घास की कटाई की। लंबे समय से गंदगी और झाड़ियों के कारण परिसर का स्वरूप प्रभावित हो रहा था। अभियान के बाद कार्यालय परिसर स्वच्छ और व्यवस्थित नजर आया। बीडीओ ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और अनुशासन जरूरी है। नियमित सफाई से कर्मचारियों के साथ कार्यालय आने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। सीओ ने परिसर में लगातार स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया।
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