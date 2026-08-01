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Gaya News: बाबा कोटेश्वरनाथ धाम में श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: -वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधानसभा अध्यक्ष और पथ निर्माण मंत्री ने किया उद्घाटन -नेताओं ने

बाबा कोटेश्वरनाथ धाम में श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ
बाबा कोटेश्वरनाथ धाम में श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ

Gaya News: बेलागंज प्रखंड स्थित ऐतिहासिक व प्राचीन बाबा कोटेश्वरनाथ धाम में शनिवार को श्रावणी मेले का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना के साथ हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। श्रावणी मेले का उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेन्द्र कुमार ने किया और बाबा कोटेश्वरनाथ की पूजन-अर्चन कर राज्य व प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की।

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उद्घाटन समारोह में प्रमुख हस्तियां

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बाबा कोटेश्वरनाथ धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रावणी मेला हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करता है।

व्यापक व्यवस्था और आकर्षण

उद्घाटन समारोह में पूर्व लोकायुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, अरवल विधायक मनोज शर्मा, बेलागंज विधायक मनोरमा देवी, विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा नेता मुकेश कुमार उपस्थित रहे।

मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास समिति और प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई थी। सुबह से ही जलाभिषेक और दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर न्यास समिति के अनुसार पूरे सावन माह में जलाभिषेक, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला कब शुरू हुआ?
श्रावणी मेले का शुभारंभ शनिवार को हुआ।
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