Gaya News: पर्यावरण की रक्षा के लिए हर व्यक्ति एक पौधे लगाएं: डॉ. प्रेम
Gaya News: -रामशिला पहाड़ी पर सीड बॉल से पौधरोपण का हुआ शुभारंभ -विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम
Gaya News: गया जी के ऐतिहासिक रामशिला पहाड़ी से शनिवार को हरित गया अभियान की शुरुआत हुई। गया वन प्रमंडल ने गया जी के पहाड़ियों पर हरित बनाने के लिए सीड बॉल रोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और सीड बॉल का बीजारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने आमजन से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान पर्यावरणीय संकट से निपटने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय पौधरोपण है। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़-पौधे अत्यंत आवश्यक हैं। हमें अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए हरियाली को सुरक्षित रखना होगा। इसलिए हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व भी है।
सीड बॉल तकनीक
गया वन प्रमंडल डीएफओ शशिकांत कुमार ने बताया कि दुर्गम और पथरीले क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए सीड बॉल तकनीक से हरियाली बढ़ाने का अभियान है। यह तकनीक बेहद प्रभावी है। मिट्टी, कंपोस्ट और स्थानीय प्रजातियों जैसे नीम, पीपल, बरगद, जामुन और शीशम के बीजों से तैयार सीड बॉल बारिश के संपर्क में आने पर स्वतः अंकुरित होकर पौधों का रूप ले लेंगी। इससे पहाड़ियों पर प्राकृतिक रूप से हरियाली विकसित होगी।
पौधरोपण का लक्ष्य
उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2026-27 में गया वन प्रमंडल क्षेत्र में करीब 24 लाख पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में बेलागंज विधायक मनोरमा देवी, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पर्यावरणविद और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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