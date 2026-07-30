Gaya News: स्कूली बस बिजली पोल से टकराकर पलटी, चालक-खलासी घायल
Gaya News: मानपुर-टेउसा मार्ग पर बरेव गांव के पास एक स्कूली बस 11 हजार वोल्ट के बिजली पोल से टकराकर पलट गई। हादसे में बस का चालक और खलासी घायल हुए, लेकिन संयोगवश बस में बच्चे नहीं थे। स्थानीय ग्रामीणों ने घायल लोगों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए निजी क्लीनिक भेजा।
Gaya News: मानपुर-टेउसा मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरेव गांव के समीप गुरुवार को एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर 11 हजार वोल्ट के बिजली पोल से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में चालक और खलासी घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बस को सीधा किया गया तथा दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी क्लीनिक भेजा गया। बताया जाता है कि बस बच्चों को लेने जा रही थी। संयोगवश उस समय बस में कोई छात्र नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद अभिभावकों में चिंता का माहौल है।
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