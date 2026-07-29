Gaya News: रोटरी क्लब ऑफ गया सिटी ने कराया यात्री शेड का नवीनीकरण
Gaya News: रोटरी क्लब ऑफ गया सिटी ने कराया यात्री शेड का नवीनीकरण यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा डॉ. अभय नारायण राय ने किया लोकार्पण, जनसेवा के कार्यों को
Gaya News: रोटरी क्लब ऑफ गया सिटी की ओर से जनसेवा के उद्देश्य से नवीनीकृत यात्री शेड का लोकार्पण बुधवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और परियोजना के प्रायोजक डॉ. अभय नारायण राय ने फीता काटकर यात्री शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के लिए स्थायी और जनोपयोगी कार्य ही रोटरी की वास्तविक पहचान हैं। ऐसे सेवा कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा
क्लब अध्यक्ष का उद्घाटन पर विचार
क्लब के अध्यक्ष प्रो. एमएन अंजुम ने बताया कि यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक विश्राम स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यात्री शेड का नवीनीकरण कराया गया है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब भविष्य में भी समाजहित और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा।
सेवा गतिविधियों का प्रदर्शन
क्लब के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने रोटरी क्लब की विभिन्न सेवा गतिविधियों की जानकारी देते हुए सभी अतिथियों, सदस्यों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी रोटेरियन्स की सामूहिक सहभागिता और सेवा भावना से ही इस प्रकार की जनहितकारी परियोजनाएं सफल हो पाती हैं। कार्यक्रम में प्रेम पति चखैयार, डॉ. रतन कुमार, कांतेश सिन्हा, अमरेश कुमार, अरविंद कुमार सिन्हा, प्रमोद अग्रवाल और आशीष जैन सहित क्लब के कई सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
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