Gaya News: अधूरे आवासों पर प्रशासन सख्त, लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
Gaya News: फोटो अधूरे आवासों पर प्रशासन सख्त, लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश -बीडीओ ने पंचायतवार समीक्षा कर निर्माणाधीन और लंबित आवासों की स
Gaya News: प्रखंड कार्यालय में शनिवार को बीडीओ शशि भूषण साहू ने आवास सहायकों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति की पंचायतवार समीक्षा की गई। साथ ही अधूरे आवासों को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती के संकेत दिए गए। बीडीओ ने आवास सहायकों से प्रत्येक पंचायत में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लाभुकों के आवास निर्माण का कार्य लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर शीघ्र निर्माण पूरा कराया जाए। साथ ही, निर्माण पूर्ण होने के बाद नियमानुसार लंबित भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर मिलना चाहिए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।बीडीओ ने इसके लिए आवास सहायकों को नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करने, लाभुकों से समन्वय बनाए रखने तथा भुगतान से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और नियमानुसार समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक में सभी संबंधित आवास सहायक उपस्थित रहे।
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