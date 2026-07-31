Gaya News: गया जंक्शन के बंद एफओबी के पुनर्निर्माण को मिली स्वीकृति

Gaya News: -रेल कंस्ट्रक्शन विभाग ने मेगा ब्लॉक के लिए डीडीयू मंडल को भेजा पत्र, जल्द शुरू

Gaya News: गया जंक्शन पर करीब एक वर्ष से बंद पड़े सबसे पुराने फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के पुनर्निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। रेल कंस्ट्रक्शन विभाग ने निर्माण कार्य के लिए आवश्यक मेगा ब्लॉक उपलब्ध कराने को लेकर डीडीयू रेल मंडल को पत्र लिखने की तैयारी में है। मेगा ब्लॉक की स्वीकृति मिलते ही पुराने एफओबी को हटाकर नए आधुनिक फुट ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे लंबे समय से परेशान यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गया जंक्शन के सबसे पुराने फुट ओवरब्रिज को संरचनात्मक रूप से जर्जर होने के कारण सुरक्षा के मद्देनजर करीब एक वर्ष पहले बंद कर दिया गया है। इसके बाद यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने के लिए दूसरे फुट ओवरब्रिज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। विशेषकर ट्रेनों के एक साथ आने-जाने के समय भारी भीड़ होने से यात्रियों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है。

समस्याओं की पहचान बंद एफओबी के कारण हो रही परेशानियों को हिन्दुस्तान अखबार ने लगातार प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया। अखबार में प्रकाशित खबरों के माध्यम से यात्रियों की समस्याओं को रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया गया। इसके बाद मामले ने गति पकड़ी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

सरकार की कार्रवाई इस मुद्दे को बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भी गंभीरता से लिया। उन्होंने हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए डीडीयू रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को पत्र लिखकर गया जंक्शन के बंद पड़े फुट ओवरब्रिज के शीघ्र पुनर्निर्माण की बात कही। उनके हस्तक्षेप के बाद रेल प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई तेज कर दी। अब रेल कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा मेगा ब्लॉक के लिए पत्र भेजे जाने के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। नया फुट ओवर ब्रिज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा जिससे प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा। पितृपक्ष मेला और अन्य अवसरों पर गया जंक्शन पर आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यह परियोजना यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)