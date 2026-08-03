Gaya News: बोधगया नगर परिषद के कर्मियों ने मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री का फूंका पुतला
Gaya News: बोधगया नगर परिषद के कर्मियों ने मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री का फूंका पुतला फोटो न्यूज बोधगया, निज प्रतिनिधि बोधगया नगर परिषद के कर्मियों ने सोमव
Gaya News: बोधगया नगर परिषद के कर्मियों ने सोमवार को शत-प्रतिशत कार्य बहिष्कार करते हुए कार्यालय परिसर के समक्ष मुख्यमंत्री और नगर विकास व आवास मंत्री का पुतला दहन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत हड़ताल का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीत सिंह ने कहा कि जब तक सरकार पत्रांक-2503 को वापस नहीं लेती है, तबतक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर की गयी। सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन के संगठन मंत्री सुमन कुमार सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है।उन्होंने
विश्वास जताया कि संगठित आंदोलन के बल पर सरकार को कर्मचारियों की मांगें माननी पड़ेंगी। कर्मचारियों ने वर्षों से कार्यरत दैनिक व संविदा कर्मियों को स्थायी करने, एनजीओ एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने, सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति देने, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना की स्थिति में समुचित सहायता व ईएसआई कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सातवां वेतनमान लागू करने की मांग दोहराई। पुतला दहन के मौके पर अमर कुमार, रिचा देवी, फूलमती देवी, गुड्डू पासवान, प्रभा सिंह, मनोहर मांझी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
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