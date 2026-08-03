Gaya News: बोधगया नगर परिषद के कर्मियों ने मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री का फूंका पुतला

Gaya News: बोधगया नगर परिषद के कर्मियों ने सोमवार को शत-प्रतिशत कार्य बहिष्कार करते हुए कार्यालय परिसर के समक्ष मुख्यमंत्री और नगर विकास व आवास मंत्री का पुतला दहन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत हड़ताल का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीत सिंह ने कहा कि जब तक सरकार पत्रांक-2503 को वापस नहीं लेती है, तबतक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर की गयी। सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन के संगठन मंत्री सुमन कुमार सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है।उन्होंने