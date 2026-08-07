Gaya News: पंचानपुर: ट्रांसफॉर्मर से चोरी की गई कॉइल के साथ दो गिरफ्तार
Gaya News: पीतल के नट-बोल्ट से खुला ट्रांसफॉर्मर चोरी का राज फोटो: पंचानपुर थाना में चोरी के कॉइल के साथ गिरफ्तार चोर और बरामद सामान। टिकारी, निज संवाददाता पंचान
Gaya News: पंचानपुर थाना क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफॉर्मर से कॉइल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बाजितपुर कला गांव के राजेश पासवान के पुत्र सुजीत कुमार और कबाड़ी दुकानदार मो. सीमम के पुत्र रमीज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर रूपनबिगहा के पास झाड़ी से ट्रांसफॉर्मर की कॉइल सहित चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं। पंचानपुर थाना के एसएचओ पद्माकर उपाध्याय ने बताया कि सघन वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने सहबाजपुर मोड़ पर पुलिस ने साइकिल सवार एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली। उसके पास से पीतल के नट-बोल्ट मिले।
पुलिस को सामान संदिग्ध लगा। इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने ट्रांसफॉर्मर की कॉइल चोरी करने की बात स्वीकार की। उसने पुलिस को बताया कि रूपनबिगहा से ट्रांसफॉर्मर की कॉइल निकालकर झाड़ी में छिपाकर रखी गई है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो अलग अलग जगह की झाड़ी से छह कॉइल बरामद कीं। साथ ही रिंच, पिलास, कटर, नट-वोल्ट समेत कई उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह टिकारी के बेलहडिया निवासी कबाड़ी दुकानदार के पास ट्रांसफॉर्मर की कॉइल को बेचता था। दुकान पंचदेवता में संचालित है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब कॉइल की चोरी में शामिल सुजीत के दो अन्य साथी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।