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Gaya News: आमस में बालू लोड ट्रैक्टर जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: आमस थाना पुलिस ने शनिवार को बाजितपुर गांव के पास अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने वाहन को खनन विभाग को सूचित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच अभियान तेज कर दिया है। नदी से बालू उठाव पर रोक के बावजूद शिकायतें आ रही थीं।

Gaya News: आमस में बालू लोड ट्रैक्टर जब्त

Gaya News: आमस थाना पुलिस ने शनिवार को बाजितपुर गांव के पास से अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा। पीछा करने पर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दी है। नदी से बालू उठाव पर रोक के बावजूद चोरी की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने जीटी रोड सहित ग्रामीण इलाकों में जांच अभियान तेज कर दिया है।

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