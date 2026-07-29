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Gaya News: 445 बोतल देसी शराब के साथ तस्कर धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: आमस थाना पुलिस ने मलरवाडीह गांव के पास जीटी रोड से 133 लीटर देसी शराब लदा टोटो जब्त किया। इसमें 300 एमएल की 445 बोतलें थीं। चालक सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया और टोटो पलटने से शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

Gaya News: 445 बोतल देसी शराब के साथ तस्कर धराया

Gaya News: आमस थाना पुलिस ने बुधवार को मलरवाडीह गांव के पास जीटी रोड से 133 लीटर देसी शराब लदा एक टोटो जब्त किया। टोटो से 300 एमएल की 445 बोतलें बरामद हुईं, जिन पर झारखंड सरकार का लेबल लगा था। पुलिस ने चालक सह तस्कर औरंगाबाद जिले के पवई गांव निवासी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एसआई अशोक कुमार यादव ने बताया कि संतुलन बिगड़ने से टोटो सड़क किनारे पलट गया, जिससे शराब की बोतलें बिखर गईं। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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