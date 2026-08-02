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Gaya News: अतरी से मारपीट और आर्म्स एक्ट के पांच आरोपितों को भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: अतरी थाना क्षेत्र के सीतारामपुर, नारसिंह बिगहा और नान्हुबिगहा में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान मारपीट के आरोपी सोनू कुमार, पंकज कुमार सिंह, राजा पासवान और बालचंद पासवान को गिरफ्तार किया गया। सभी पांच आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने इसकी जानकारी दी।

अतरी से मारपीट और आर्म्स एक्ट के पांच आरोपितों को भेजा गया जेल
अतरी से मारपीट और आर्म्स एक्ट के पांच आरोपितों को भेजा गया जेल

Gaya News: अतरी थाना क्षेत्र के तीन गांवों सीतारामपुर, नारसिंह बिगहा, नान्हुबिगहा में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान सीतारामपुर से मारपीट के अभियुक्त सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। नागरसिंह बिगहा से आर्म्स एक्ट व मारपीट के आरोपी पंकज कुमार सिंह, नान्हुबिगहा से राजा पासवान, बालचंद पासवान व उसकी पत्नी रुक्मिणी देवी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी तीन गांवों के पांच आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जानकारी अतरी थाना के थाना प्रभारी अजय कुमार ने दी है।

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