Gaya News: अतरी के सेवतर से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार
Gaya News: अतरी थाना क्षेत्र के सेवतर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में एक ट्रैक्टर जिसमें अवैध बालू था, जप्त किया गया। पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर के मालिक और चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Gaya News: गुप्त सूचना के आधार पर अतरी थाना क्षेत्र के सेवतर में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान से उत्तर और से बालू लाल अवैध बालू लाल एक ट्रैक्टर को जप्त किया गया वहीं पुलिस को देखकर चालक फरार हो गया। अतरी के थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया की ट्रैक्टर के मालिक और चालक का पता कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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