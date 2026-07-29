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Gaya News: फरार चल रहे चार अभियुक्तों के घर गुरुआ पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: गुरुआ थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर चार फरार अभियुक्तों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया। इनमें श्यामदेव यादव, कामदेव यादव, कुंदन यादव और रवीश पासवान शामिल हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि यदि अभियुक्त निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Gaya News: फरार चल रहे चार अभियुक्तों के घर गुरुआ पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

Gaya News: गुरुआ थाना पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर फरार चल रहे चार अभियुक्तों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने अकोथरा गांव में श्यामदेव यादव, कामदेव यादव और कुंदन यादव तथा पचमह गांव में हत्या के मामले के फरार अभियुक्त रवीश पासवान के घर पर विधिवत इश्तहार चिपकाया। थानाध्यक्ष मनेश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर की गई है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि अभियुक्त आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कुर्की-जब्ती सहित आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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