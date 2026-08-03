Gaya News: डायन प्रताड़ना मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश में छापेमारी जारी
Gaya News: फतेहपुर थाना पुलिस ने डायन प्रताड़ना और मारपीट के मामले में बिहुल मांझी को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने 12 मई को पुलिस में शिकायत दी थी कि बिहुल और उसके सहयोगियों ने उनकी मां पर डायन होने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज की और मारपीट की। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
Gaya News: फतेहपुर थाना पुलिस ने डायन प्रताड़ना और मारपीट के मामले में कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक आरोपी बिहुल मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसआई अंबुज कुमार ने बताया कि 12 मई 2026 को पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया गया था कि बिहुल मांझी अपने सहयोगियों के साथ घर पहुंचा और पीड़ित की मां पर डायन होने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गई थीं।
मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। विशेष अभियान के दौरान नावानगर निवासी बिहुल मांझी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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