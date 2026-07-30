Gaya News: चेरकी पुलिस ने मारपीट मामले को दो आरोपियों को भेजा जेल
Gaya News: चेरकी थाना की पुलिस ने जैतिया गांव में हुई एक मारपीट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर एक व्यक्ति की हत्या की नीयत से हमले का आरोप था। थानाध्यक्ष टिवंकल सिंह के अनुसार, दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
Gaya News: चेरकी थाना की पुलिस ने बुधवार की देर रात जैतिया गांव में छापेमारी कर दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों शनिवार को जमीनी विवाद में हत्या की नियत से हुई मारपीट की घटना गंभीर रूप से घायल व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। चेरकी थानाध्यक्ष टिवंकल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों नामजद आरोपी जैतिया गांव का रहने वाला बुटुल यादव उर्फ सुरेंद्र यादव तथा रविशंकर यादव है। गुरुवार को दोनों गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
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