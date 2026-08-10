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Gaya News: जेजे कॉलेज परिसर में दो साल से जलजमाव, एनसीसी परेड पर संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: जगजीवन कॉलेज परिसर में जलजमाव की समस्या पिछले दो वर्षों से बनी हुई है, जिससे 15 अगस्त को होने वाली एनसीसी परेड प्रभावित होने की आशंका है। कॉलेज प्राचार्य ने नगर आयुक्त से ज्ञापन दिया है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का नाली का पानी कॉलेज के तालाब में गिरने से जलजमाव हो रहा है।

Gaya News: जेजे कॉलेज परिसर में दो साल से जलजमाव, एनसीसी परेड पर संकट

Gaya News: जगजीवन कॉलेज परिसर में करीब दो वर्षों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है। इससे 15 अगस्त को होने वाली एनसीसी परेड प्रभावित होने की आशंका है। जलजमाव से निजात के लिए कॉलेज के प्राचार्य ने नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन दिया था। नगर प्रबंधक ने भी कॉलेज परिसर का निरीक्षण कर स्थिति की रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंपी थी। समस्या के समाधान का आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक जलजमाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे छात्र-छात्राओं और कॉलेज कर्मियों को परेशानी हो रही है। बताया गया कि कॉलेज के पूर्वी हिस्से में स्थानीय लोगों के नाली का पानी परिसर के तालाब में गिरने से जलजमाव बना हुआ है।

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