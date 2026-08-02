Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaya News: शांति समिति के सदस्यों व पुलिस अधिकारियों को किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

Gaya News: शांतिपूर्ण त्योहारों के दौरान शांति समिति के सदस्यों और पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम बारिश की वजह से काला रिसोर्ट्स में आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सदस्य हिंदू-मुस्लिम सभी पर्वों पर सौहार्द बनाए रखने के लिए सक्रिय रहते हैं। कई विशिष्ट व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

Gaya News: शांति समिति के सदस्यों व पुलिस अधिकारियों को किया गया सम्मानित

Gaya News: पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने वाले शांति समिति के सदस्यों और पुलिस अधिकारियों को शनिवार देर शाम सम्मानित किया गया। वर्षा के कारण कार्यक्रम मुफस्सिल थाना परिसर के बजाय गया-नवादा मुख्य मार्ग स्थित सिकहर मोड़ के समीप काला रिसोर्ट्स में आयोजित हुआ। पुलिस प्रशासन ने सभी को शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शांति समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद सिन्हा ने कहा कि समिति के सदस्य और पुलिस अधिकारी हिंदू-मुस्लिम सभी पर्वों पर आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए दिन-रात सक्रिय रहते हैं। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी संजय कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी सौरभ, मुफस्सिल थानाध्यक्ष देवराज इंद्र, पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरुण, वरिष्ठ सदस्य बलदेव प्रसाद, मुखिया हिप्पी सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Gaya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।