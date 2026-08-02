Gaya News: शांति समिति के सदस्यों व पुलिस अधिकारियों को किया गया सम्मानित

Gaya News: पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने वाले शांति समिति के सदस्यों और पुलिस अधिकारियों को शनिवार देर शाम सम्मानित किया गया। वर्षा के कारण कार्यक्रम मुफस्सिल थाना परिसर के बजाय गया-नवादा मुख्य मार्ग स्थित सिकहर मोड़ के समीप काला रिसोर्ट्स में आयोजित हुआ। पुलिस प्रशासन ने सभी को शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शांति समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद सिन्हा ने कहा कि समिति के सदस्य और पुलिस अधिकारी हिंदू-मुस्लिम सभी पर्वों पर आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए दिन-रात सक्रिय रहते हैं। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी संजय कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी सौरभ, मुफस्सिल थानाध्यक्ष देवराज इंद्र, पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरुण, वरिष्ठ सदस्य बलदेव प्रसाद, मुखिया हिप्पी सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।