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Gaya News: गुरुआ में हुई पंचायत समिति की बैठक,उठाई गई सड़क जाम की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: गुरुआ प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें विकास योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख नीला कुमारी ने की। सदस्यों ने जाम, पेयजल, मनरेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं पर बात की। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

Gaya News: गुरुआ में हुई पंचायत समिति की बैठक,उठाई गई सड़क जाम की समस्या

Gaya News: गुरुआ प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रखंड प्रमुख नीलम कुमारी यादवेंदु की अध्यक्षता में हुई। बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। उप प्रमुख नागेंद्र पासवान ने बताया कि बैठक की शुरुआत पिछली कार्यवाही की संपुष्टि से हुई। इसके बाद षष्ठम एवं सोलहवें वित्त आयोग की योजनाओं के चयन पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों ने गुरुआ बस स्टैंड पर लगने वाले जाम, पेयजल, मनरेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं को उठाया। पंचायत समिति सदस्य मुकेश कुमार चंद्रवंशी ने रोजगार सेवक पर कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

बैठक में बीडीओ सद्दाम हुसैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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