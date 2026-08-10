Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaya News: डोभी में कर्मचारियों को पंचायत हुआ आवंटित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

Gaya News: डोभी अंचल कार्यालय में कर्मचारियों को पंचायतों का आवंटन किया गया। पदाधिकारी श्री भारतेन्दू ने सूची जारी की, जिसमें विभिन्न कर्मचारियों को अलग-अलग पंचायतों का प्रभार सौंपा गया। डोभी प्रखंड में कुल 13 पंचायतें हैं, जिन्हें राजस्व कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

Gaya News: डोभी में कर्मचारियों को पंचायत हुआ आवंटित

Gaya News: डोभी अंचल कार्यालय में योगदान दिए कर्मचारियों को पंचायत आवंटित किया गया। डोभी अंचल पदाधिकारी श्री भारतेन्दू ने सोमवार को पंचायत आवंटन की सूची जारी की। इसके तहत विनेश पासवान को अंगरा, चंदन कुमार को बजौरा और नदरपुर, विवेक कुमार को डोभी, पचरतन और घोड़ाघाट, विक्रम कुमार को कुशाबीजा, खरांटी और कुरमावां, कौशल कुमार आदित्य को वारी और नीमा, कामेन्द्र पासवान को नावाडीह और पट्टी पंचायत का प्रभार दिया गया है। यहां बताते चलें कि डोभी प्रखंड में डोभी नगर पंचायत सहित कुल 13 पंचायत हैं। जिनके जिम्मे राजस्व संबंधी कार्यों के निपटारे की जिम्मेदारी रहेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Dobhi Gaya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।