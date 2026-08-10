Gaya News: डोभी में कर्मचारियों को पंचायत हुआ आवंटित
Gaya News: डोभी अंचल कार्यालय में कर्मचारियों को पंचायतों का आवंटन किया गया। पदाधिकारी श्री भारतेन्दू ने सूची जारी की, जिसमें विभिन्न कर्मचारियों को अलग-अलग पंचायतों का प्रभार सौंपा गया। डोभी प्रखंड में कुल 13 पंचायतें हैं, जिन्हें राजस्व कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
Gaya News: डोभी अंचल कार्यालय में योगदान दिए कर्मचारियों को पंचायत आवंटित किया गया। डोभी अंचल पदाधिकारी श्री भारतेन्दू ने सोमवार को पंचायत आवंटन की सूची जारी की। इसके तहत विनेश पासवान को अंगरा, चंदन कुमार को बजौरा और नदरपुर, विवेक कुमार को डोभी, पचरतन और घोड़ाघाट, विक्रम कुमार को कुशाबीजा, खरांटी और कुरमावां, कौशल कुमार आदित्य को वारी और नीमा, कामेन्द्र पासवान को नावाडीह और पट्टी पंचायत का प्रभार दिया गया है। यहां बताते चलें कि डोभी प्रखंड में डोभी नगर पंचायत सहित कुल 13 पंचायत हैं। जिनके जिम्मे राजस्व संबंधी कार्यों के निपटारे की जिम्मेदारी रहेगी।
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