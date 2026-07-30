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Gaya News: जिला महासचिव ने किया लगाए 70 पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर जदयू जिला महासचिव मो तबरेज आलम ने हमजापुर में पौधरोपण अभियान चलाया। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर 70 पौधे लगाए, जिनमें अमरूद, जामुन, और लीची शामिल हैं। आलम ने कहा कि पेड़ों का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है और बच्चों को पौधों के महत्व के बारे में बताया।

Gaya News: जिला महासचिव ने किया लगाए 70 पौधे

Gaya News: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर जदयू जिला महासचिव मो तबरेज आलम ने बुधवार को हमजापुर में पौधरोपण अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर 70 पौधे लगाए। लगाए गए पौधों में अमरूद, जामुन, लीची, शिरीष, गुलमोहर, गमहार, सागवान और तूत सहित फलदार व छायादार पौधे शामिल हैं। मो तबरेज आलम ने कहा कि एक पेड़ सौ पुत्रों के बराबर होता है। पेड़ों का संरक्षण और पर्यावरण बचाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों को भी पौधों के महत्व से अवगत कराया और अभियान में शामिल किया। मौके पर पूर्व जिला महासचिव मो तस्लीम खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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