Gaya News: पंचायतों में नया नियम लागू, मुखिया वसूलेंगे टैक्स

Gaya News: पंचायतों में कर वसूली की नई व्यवस्था, मुखियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। -संपत्ति

Gaya News: बिहार की पंचायतों में टैक्स वसूली की नई व्यवस्था लागू की गई है। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पहल की गई है। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों और मुखियों को कर निर्धारण, राजस्व संग्रहण व पंचायत की आय बढ़ाने से संबंधित शुक्रवार को विशेष प्रशिक्षण राजेन्द्र भवन केंदुई स्थित प्रशिक्षण केंद्र में दिया गया। गया जिले के सभी 320 मुखियों को प्रशिक्षण में बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायतों को प्राप्त कर व शुल्क वसूली के अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। सभी मुखियों को तीन चरणों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

प्रशिक्षण का महत्व जिला पंचायती राज अधिकारी आदित्य कुमार ने बताया कि पंचायत की अपनी आय बढ़ने से गांवों में सड़क, नाली, पेयजल, सफाई व अन्य विकास कार्यों को और गति मिलेगी। मुखियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण में बताया गया कि पंचायतें होल्डिंग (संपत्ति) टैक्स, हाट-बाजार व मेला शुल्क, जलापूर्ति व स्वच्छता सेवा शुल्क, मंदिर-मस्जिद व मठ, बूचड़खाना, लघु उद्योग, ईंट भट्ठा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मैरिज हॉल, बस-ऑटो स्टैंड और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निर्धारित शुल्क व कर वसूल सकेंगी। साथ ही पंचायतों को पारदर्शी ढंग से टेंडर प्रक्रिया अपनाने और कर संग्रह का उचित लेखा-जोखा रखने का निर्देश दिया गया। उदाहरण देते हुए बताया कि फतेहपुर प्रखंड के जयपुर ग्राम पंचायत में शिवरात्रि मेले से प्रतिवर्ष 31 हजार 500 रुपये व कठौतीया केवल ग्राम पंचायत में हाट-बाजार से 1.34 लाख रुपये वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है। इसी तरह गया जिले की अन्य पंचायतें भी स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकती हैं।

प्रस्तावित शुल्क का विवरण मासिक-वार्षिक मद की प्रस्तावित शुल्क बताया गया कि सरकार द्वारा प्रस्तावित शुल्क की सूची के तहत आधा पक्का मकान पर 50 रुपये प्रति माह और पक्का मकान पर 100 प्रति माह का होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा। कच्चा मकान पर शुल्क नहीं लगेगा। पीएम आवास योजना के तहत बने घर पर 25 रुपये प्रति माह (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जमा) सफाई शुल्क 30 रुपये प्रति माह, पेट्रोल पंप पर प्रति वर्ष पांच हजार रुपये टैक्स जमा करना होगा। रसोई गैस एजेंसी पर भी प्रति वर्ष पांच हजार रुपये, ईंट चिमनी/ईंट भट्ठापर भी पांच हजार रुपये प्रति वर्ष, सिनेमा हॉल पर पांच हजार रुपये प्रति वर्ष और वाटर सप्लाई शुल्क के तहत 360 प्रति वर्ष जमा करना होगा।

नियम और उपयोग प्रशिक्षण में मुखियों से कहा गया कि कर वसूली पूरी तरह नियमों और ग्राम सभा की स्वीकृति के अनुरूप की जाए। प्राप्त राशि का उपयोग गांव में स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जनहित कार्यों पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इससे गया जिले की पंचायतें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।