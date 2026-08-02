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Gaya News: टनकुप्पा : बीस साल से जर्जर जीयनबीघा सड़क बनी मुसीबत, बारिश में थम सी गई रफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: टनकुप्पा प्रखंड के जीयनबीघा गांव की मुख्य सड़क पिछले 20 साल से जर्जर है। यह संपर्क मार्ग बारिश में कीचड़ और गड्ढों से भर जाता है, जिससे राहगीरों का आवागमन कठिन हो गया है। ग्रामीणों ने सड़क की सेहत के लिए सही मरम्मत और सफाई की मांग की है। इससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

Gaya News: टनकुप्पा : बीस साल से जर्जर जीयनबीघा सड़क बनी मुसीबत, बारिश में थम सी गई रफ्तार

Gaya News: टनकुप्पा प्रखंड के जीयनबीघा गांव की मुख्य सड़क पिछले लगभग 20 वर्षों से बदहाली का दंश झेल रही है। करीब आधा किलोमीटर लंबा यह महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग बारिश के दिनों में कीचड़, जलजमाव और गहरे गड्ढों से भर जाता है, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों का आवागमन बेहद कठिन व जोखिमभरा हो गया है। कई स्थानों पर पानी भरे गड्ढों के कारण लोग फिसलकर घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क लगभग दो दर्जन गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इसी रास्ते से प्रतिदिन छात्र-छात्राएं, किसान, मरीज और अन्य लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन वर्षों से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है।

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उनका कहना है कि सड़क बनने के बाद अब तक न तो इसकी समुचित मरम्मत हुई और न ही पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल की गई।उन्होंने बताया कि सड़क किनारे जमा कचरा और नालियों में रुका गंदा पानी दुर्गंध फैला रहा है। जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा गहरा गया है। उनका आरोप है कि नियमित सफाई, ब्लीचिंग पाउडर और मच्छरनाशक दवा का छिड़काव भी कभी नहीं कराया जाता है। रंजीत कुमार सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क ठीक कराने की मांग की है।

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