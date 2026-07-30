Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaya News: निगम कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

Gaya News: निगम कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ठप सड़कों पर से नहीं उठा कचरा राज्यव्यापी हड़ताल के समर्थन में गया नगर निगम के करीब 3 हजार कर्मी क

निगम कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ठप
निगम कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ठप

Gaya News: राज्यस्तरीय हड़ताल के आह्वान पर गुरुवार को गया नगर निगम के सफाई कर्मियों ने कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। हड़ताल के कारण शहर के विभिन्न वार्डों, प्रमुख सड़कों और मोहल्लों से कचरे का उठाव नहीं हो सका। सुबह से ही नगर निगम की एक भी कचरा उठाने वाली गाड़ी स्टोर से बाहर नहीं निकली। इससे कई स्थानों पर कचरे का अंबार लगना शुरू हो गया। सुबह में नगर निगम स्टोर परिसर में हुए एकत्र, निकाली रैली

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सुपौल : निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

संयुक्त समन्वय समिति की बैठक

ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन, बिहार लोकल बॉडीज एम्पलाइज फेडरेशन और स्थानीय निकाय के बैनर तले गठित संयुक्त समन्वय समिति के नेतृत्व में निगम कर्मियों ने हड़ताल में भाग लिया। सुबह सभी कर्मी नगर निगम स्टोर परिसर में एकत्र हुए, जहां से रैली निकाली गई। रैली तेल बिगहा नई गोदाम, जीबी रोड होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची। जहां प्रदर्शन के बाद सभा आयोजित की गई।

ये भी पढ़ें:Supaul News: निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

Regular Employment के लिए मांग

ठेका प्रथा समाप्त कर नियमित बहाली की मांग की

सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय मंत्री डॉ. कुमार जितेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष शिव वचन शर्मा, अध्यक्ष संजीत सिंह, जिला सचिव जियालाल, सुजीत कुमार, शंकर ठाकुर और सुमन सिंह सहित अन्य नेताओं ने कर्मियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से निगम कर्मी ठेका प्रथा, अस्थायी नियुक्ति और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकार से ठेका प्रथा समाप्त कर सभी कर्मियों को नियमित सेवा में समायोजित करने, लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने तथा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की।

सरकार को चेतावनी

कार्यान्वयन का निर्णय नहीं लेने पर जारी रहेगी हड़ताल

सभा में निर्णय लिया गया कि जब तक तीन सूत्री मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। दोपहर करीब 12 बजे सभा समाप्त होने के बाद सभी कर्मियों ने शुक्रवार को पुनः नगर निगम स्टोर परिसर में एकत्र होने की घोषणा की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि गुरुवार शाम तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो शुक्रवार दोपहर से शहर की जलापूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित की जा सकती है।

लोगों को परेशानियों का सामना

कचरा नहीं उठने से लोगों की हुई परेशानी

हड़ताल का सबसे अधिक असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा। वार्डों में कचरा नहीं उठने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यदि हड़ताल लंबी चली तो शहर में स्वच्छता और जनस्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी गहरा सकती हैं।

सामान्य प्रश्न

गया नगर निगम के सफाई कर्मियों ने कब हड़ताल की?
गया नगर निगम के सफाई कर्मियों ने गुरुवार को हड़ताल की।
ये भी पढ़ें:नगर निगम के सफाईकर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, सफाई कार्य ठप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Gaya Latest News Gaya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।