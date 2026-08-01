Gaya News: तीसरे दिन भी जारी रही निगम कर्मियों की हड़ताल, कचरे के ढेर से पटा शहर
Gaya News: तीसरे दिन भी जारी रही निगम कर्मियों की हड़ताल, कचरे के ढेर से पटा शहरतीसरे दिन भी जारी रही निगम कर्मियों की हड़ताल, कचरे के ढेर से पटा शहरतीसरे दिन भी
Gaya News: नगर निगम कर्मियों की हड़ताल शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। सफाई कार्य पूरी तरह ठप रहने से शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया है। जगह-जगह जमा कचरे से बदबू उठने लगी है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गंदगी से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। शहर के कोयरीबारी, डेल्हा, विष्णुपद इलाका, स्टेशन रोड, चौक सहित अन्य इलाकों में कचरा पसरा है। स्टोर के गेट पर किया प्रदर्शन
नगर निगम कर्मियों का प्रदर्शन
शनिवार की सुबह बड़ी संख्या में निगम कर्मी नगर निगम स्टोर परिसर पहुंचे और हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कचरा उठाने वाले वाहनों को स्टोर से बाहर नहीं निकलने दिया। वाहनों का परिचालन बंद रहने के कारण शहर के किसी भी इलाके से कचरे का उठाव नहीं हो सका। सफाई नहीं होने से शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। इन ढेरों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहा, जिससे गंदगी और अधिक फैलती रही। कई स्थानों पर राहगीरों और दुकानदारों को बदबू के बीच आवागमन और कारोबार करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने जल्द सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है।
सफाई कार्यों पर प्रभाव
नालियों की सफाई भी प्रभावित
हड़ताल के कारण नालियों की सफाई और अन्य स्वच्छता संबंधी कार्य भी प्रभावित हुए हैं। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। नागरिकों का कहना है कि बरसात के मौसम में लंबे समय तक कचरा जमा रहने से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। इधर, हड़ताली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है।
कचरा हटाने के प्रयास
कोट
देर रात शहर के चौक-चौराहों पर से कचरा हटाने के लिए गाड़ियों को स्टोर से निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन, हड़ताली कर्मचारी पहुंच गये और वाहनों को नहीं निकलने दिया। लगतार प्रयास में लगे हैं। उम्मीद है रविवार की सुबह तक हड़ताल समाप्त हो जाएगी।
- डॉ. गगन, नगर आयुक्त, गया नगर निगम।
सामान्य प्रश्न
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