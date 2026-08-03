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Gaya News: सफाई कर्मियों की मांगों का जल्द होगा समाधान : डॉ. प्रेम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: सर्किट हाउस में नगर निगम कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक में ई एसआईसी, वेतन,

Gaya News: सफाई कर्मियों की मांगों का जल्द होगा समाधान : डॉ. प्रेम

Gaya News: नगर निगम के सफाई कर्मियों की लंबित मांगों के समाधान को लेकर सोमवार को जिला अतिथि गृह सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने की। इसमें नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारियों और नगर निगम कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं व मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए शीघ्र समाधान का भरोसा दिया गया। बैठक में कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने दैनिक सफाई कर्मियों को अविलंब ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इसके अलावा आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने, अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश लागू करने, साप्ताहिक अवकाश देने, कार्य के दौरान घायल होने पर निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने व प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान की गारंटी देने की मांग रखी गई।

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बैठक के दौरान

बैठक के दौरान ही डॉ. प्रेम कुमार ने नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री से दूरभाष पर बातचीत कर कर्मचारी यूनियन की प्रमुख तीन सूत्री मांगों से अवगत कराया। उन्होंने इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। मंत्री ने सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

डॉ. प्रेम कुमार का बयान

डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि सफाई कर्मियों की अधिकांश मांगें लंबे समय से लंबित हैं। वर्तमान में कर्मी एनजीओ के माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद सरकार उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार की प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब, वंचित एवं निचले स्तर के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य किया है। सफाई कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक हित सरकार की प्राथमिकता है व उनकी समस्याओं का समाधान हरसंभव प्रयास से किया जाएगा।

आगे की योजना

बैठक के अंत में उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि हड़ताल समाप्त होने के बाद स्थानीय कर्मचारियों के सप्तम मानदेय से संबंधित प्रस्ताव विभाग को भेजें तथा उनकी अन्य मांगों पर अलग से विस्तृत बैठक आयोजित कर समाधान सुनिश्चित करें।

(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)

FAQs

बैठक में किन-किन लोगों ने भाग लिया?
बैठक में नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारियों और नगर निगम कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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