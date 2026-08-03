Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaya News: पांचवें दिन भी नहीं शुरू हुयी सफाई व्यवस्था, शहर में 2500 टन कचरे का अंबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

Gaya News: पांचवें दिन भी नहीं शुरू हुयी सफाई व्यवस्था, शहर में 2500 टन कचरे का अंबारपांचवें दिन भी नहीं शुरू हुयी सफाई व्यवस्था, शहर में 2500 टन कचरे का अंबारपा

पांचवें दिन भी नहीं शुरू हुयी सफाई व्यवस्था, शहर में 2500 टन कचरे का अंबार
पांचवें दिन भी नहीं शुरू हुयी सफाई व्यवस्था, शहर में 2500 टन कचरे का अंबार

Gaya News: गया नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल सोमवार को लगातार पांचवें दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण नगर निगम स्टोर से एक भी कचरा उठाव वाहन नहीं निकला, जिससे पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। शहर के विभिन्न मोहल्लों, मुख्य सड़कों और बाजारों में कचरे का ढेर लग गया है। नगर निगम क्षेत्र में लगभग पांच सौ टन प्रतिदिन कचरे का उठाव होता है। ऐसे में पांच दिनों में अब तक करीब 2500 टन कचरा शहर में जमा हो चुका है। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: पुलिस के पहरे में हुआ कूड़ा उठाव, हड़तालियों ने फिर फैला दिया

बारिश से बढ़ी समस्या

सोमवार की सुबह हुई बारिश के बाद जगह-जगह पड़े कचरे से दुर्गंध फैलने लगी। कई स्थानों पर नालियों की सफाई नहीं होने से जलजमाव की स्थिति बन गई। कचरे और बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में हालात नारकीय हो गए हैं। लोगों को आवागमन के साथ बदबू और गंदगी से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिरों के आसपास कचरे का ढेर रहने से प्रथम सोमवारी को दर्शन-पूजन को आए श्रद्धालुओं को परेशानी हुई।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: छठे दिन भी सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी, दिया धरना

नालियों की सफाई भी प्रभावित

हड़ताल के चलते डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरा उठाव और नालियों की सफाई का कार्य पूरी तरह प्रभावित है। नगर निगम आयुक्त के पहल पर निजी एजेंसी से रात की सफाई कराने की कोशिश भी सफल नहीं हो सकी। क्योंकि हड़ताली कर्मी निजी एजेंसी के कर्मचारियों को भी काम नहीं करने दे रहे हैं।

पटना वार्ता पर टिकी निगाहें

सफाई कर्मी गुरुवार से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पटना में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत सफल होने पर हड़ताल समाप्त हो सकती है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था जल्द सामान्य होने की संभावना है।

सवाल जवाब

गया नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल कब से जारी है?
गया नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार पांचवे दिन जारी है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Gaya Latest News Gaya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।