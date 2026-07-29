Gaya News: अपने कद से ऊंचा नाला देख नगर आयुक्त हैरान, अभियंताओं से मांगा स्पष्टीकरण

Gaya News: अपने कद से ऊंचा नाला देख नगर आयुक्त हैरान, अभियंताओं से मांगा स्पष्टीकरणअपने कद से ऊंचा नाला देख नगर आयुक्त हैरान, अभियंताओं से मांगा स्पष्टीकरणअपने क

अपने कद से ऊंचा नाला देख नगर आयुक्त हैरान, अभियंताओं से मांगा स्पष्टीकरण

Gaya News: शहर के वार्ड 29 स्थित शास्त्री नगर गौरैया स्थान में बुधवार की सुबह निर्माणाधीन नाले का नगर आयुक्त डॉ. गगन ने निरीक्षण किया। वह अपने कद से ऊंचा नाला देखकर भौचक रह गए। उन्होंने निरीक्षण में पाया कि नाले की ऊंचाई सामान्य मानकों से अधिक है और कई स्थानों पर यह आसपास के मकानों की सतह से करीब पांच से छह फीट ऊपर दिखाई दे रहा है। इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कनीय अभियंता और सहायक अभियंता से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों का पालन सर्वोच्य प्राथमिकता

निर्माण कार्य में लापरवाही नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि बिना उचित सर्वेक्षण और डिजाइन के निर्माण कराया जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अभियंताओं की होगी। उन्होंने निर्माण एजेंसी को भी निर्देश दिया कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त को बताया कि वर्षों से जलजमाव और निकासी की समस्या बनी हुई है। बारिश के दिनों में सड़क और घरों के आसपास पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने आशंका जताई कि यदि नाले की ऊंचाई इसी प्रकार रही तो जल निकासी तो होगा नहीं बल्कि आना-जाना भी मुश्किल हो गया है।

15 लाख की लागत से नाले का निर्माण शास्त्री नगर गौरैया स्थान में लगभग 15 लाख रुपये की लागत से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि जनता के पैसे से होने वाले विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जांच में किसी अधिकारी या एजेंसी की गलती सामने आती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में इस तरह जमीन से इतनी उंचाई पर नाले का निर्माण नहीं देखा। ऐसा प्रतित हो रहा है कि निर्माण के दौरान कोई अभियंता स्थल पर देखने तक नहीं आया।

समस्याओं का समाधान नगर आयुक्त ने मोहल्ले वासियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने और तकनीकी पहलुओं की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया।