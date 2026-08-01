Gaya News: अब फुटपाथी दुकानों को मिलेगी स्थायी जगह, नहीं होगी परेशानी

Gaya News: अब फुटपाथी दुकानों को मिलेगी स्थायी जगह, नहीं होगी परेशानीअब फुटपाथी दुकानों को मिलेगी स्थायी जगह, नहीं होगी परेशानीअब फुटपाथी दुकानों को मिलेगी स्थाय

Gaya News: शहर के फुटपाथी दुकानदारों को जल्द ही व्यवस्थित और स्थायी कारोबार का स्थान मिलेगा। नगर निगम की ओर से गांधी मैदान स्थित जयप्रकाश झरना के समीप करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। इसके बनने से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले सैकड़ों छोटे दुकानदारों को एक निश्चित स्थान मिलेगा। आम लोगों और राहगीरों को भी जाम व अतिक्रमण की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। तीन माह में पूरा करने का है लक्ष्य

वेंडिंग जोन की विशेषताएँ सहायक अभियंता गौरव سین्हा ने बताया कि नगर निगम की ओर से लगभग 40 हजार वर्ग फीट में वेंडिंग जोन का निर्माण हो रहा है, जो 1200 फीट लंबा और लगभग 34 फीट चौड़ा है। यहां दुकानदारों के लिए व्यवस्थित स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में अपना व्यवसाय कर सकें। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे तीन माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लोगों के लिए सुविधाएँ नगर आयुक्त डॉ. गगन ने बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इस वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जा रहा है। यहां फूटपाथी दुकानदारों के अलावा यहां वाहनों के लिए पार्किंग, पर्याप्त लाइटिंग और पेयजल की भी व्यवस्था रहेगी। लोगों को बैठने के लिए सिटिंग चेयर भी जगह-जगह लगाई जाएगी। इससे खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी होगा।

अतिक्रमण की समस्या का समाधान नगर आयुक्त ने कहा कि वेंडिंग जोन बनने के बाद फुटपाथ और मुख्य सड़कों पर अनियमित रूप से लगने वाली दुकानों को चरणबद्ध तरीके से यहां स्थानांतरित किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी। अतिक्रमण की समस्या कम होगी और शहर की सुंदरता में भी इजाफा होगा। यह परियोजना छोटे कारोबारियों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने के साथ शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।