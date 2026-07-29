Gaya News: मोबाइल लूटकांड का लूटा गया मोबाइल बरामद
Gaya News: छकरबंधा थाना पुलिस ने लूटे गए मोबाइल को बरामद कर लिया है। पहले ही चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। तकनीकी जांच में पता चला कि मोबाइल आजन थाना क्षेत्र में संतु कुमार के नाम पर चल रहा था। स्थानीय थाने के सहयोग से फोन को जब्त किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
Gaya News: छकरबंधा थाना पुलिस ने मोबाइल लूटकांड में लूटा गया मोबाइल बुधवार को बरामद कर लिया। थानाध्यक्ष शमशेर आलम ने बताया कि इस मामले में पहले ही चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए थे। तकनीकी जांच में पता चला कि लूटा गया मोबाइल औरंगाबाद जिले के आजन थाना क्षेत्र में संतु कुमार के नाम से संचालित हो रहा है। स्थानीय थाना के सहयोग से संबंधित व्यक्ति से मोबाइल थाना में जमा कराया गया, जिसे विधिवत जब्त कर लिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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