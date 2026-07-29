Gaya News: मुद्रा चिह्न देकर सैकड़ों शिष्यों को दी गई गुरु दीक्षा मुद्रा चिह्न देकर सैकड़ों शिष्यों को दी गई गुरु दीक्षा

Gaya News: गुरु पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को विष्णुपद सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शहर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य रूप से विष्णुपद इलाके में स्थित रामानुज मठ और बाइपास स्थित श्री हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। गुरुमहाराज जी के तत्वावधान गुरु दीक्षा कार्यक्रम व वटुक ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवीत संस्कार कराए गए। रामानुज मठ में सैकड़ों शिष्यों ने जगतगुरु को किया नमन

विशेष आयोजन विष्णुपद इलाके के देवघाट-सूर्यकुंड के समीप स्थित रामानुज मठ में गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन हुआ।

यहां आयोजित धार्मिक आयोजन में मठ के जगतगुरु स्वामी वेकेंटेश प्रपन्नचार्य जी महाराज ने गुरु-शिष्य की परंपरा पर प्रकाश डाला। स्थानीय के अलावा कई राज्यों से आए श्रद्धालु आए श्रद्धालुओं ने जगतगुरु का नमन कर आशीर्वचन प्राप्त किया। दिनभर श्रद्धालु और शिष्यों की भीड़ बनी रही। जगतगुरु स्वामी वेकेंटेश प्रपन्नचार्य जी महाराज ने बताया कि स्थानीय के अलावा दूसरे राज्यों से शिष्य आए। विशेष पूजन में भी श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ रही। मठ में आयोजित भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।

हनुमान मंदिर में आयोजन बाइपास स्थित हनुमान मंदिर में 1200 लोगों ने लिया मुद्रा चिह्न

गुरु पूर्णिमा पर बाइपास स्थित हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हुआ। करीब 12 सौ शिष्यों ने बाजू पर मुद्रा चिह्न लेकर गुरु दीक्षा ग्रहण की। मंत्रालय वैदिक पाठशाला के शिष्य, आचार्य और विद्यार्थियों की ओर से आयोजित उत्सव में स्वामी श्री रामाचार्य गुरुमहाराज जी से 16 बटुक बच्चों ने भैरव बनकर दीक्षा ली। 25 वटुक ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवित संस्कार हुआ। शिष्यों ने आचार्य को नमन कर गुरु दीक्षा ली। पंडित राजा आचार्य ने बताया उत्सव में कई राज्यों से सैकड़ों लोगों ने शंख चक्र तप्तमुद्रा धारण कर गुरु दीक्षा ली, अर्चना, पूजन व हवन आदि किए। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

गुरु का सम्मान रामानुज मठ में स्वामी जी का सम्मान कर लिया आशीर्वाद

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारी सूर्यकुंड के पास स्थित रामानुज मठ पहुंचे। संगठन प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ मनीष पंकज मिश्रा, राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता व संतोष ठाकुर ने जगतगुरु स्वामी वेकेंटेश प्रपन्नचार्य जी महाराज अंगवस्त्र, भगवान बुद्ध का स्मृति चिह्न, बैग, कलम व डायरी देकर सम्मानित करते आशीर्वाद लिया। भाजपा नेता डॉ. मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही वह दिव्य शक्ति हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में गुरु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है।

बच्चों का सम्मान किलकारी में बच्चों को Gurus का किया सम्मान

किलकारी बिहार बाल भवन में बच्चों ने अपने हाथों से बनाए गए सुंदर उपहार अपने-अपने गुरुओं को भेंट कर उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपने प्रशिक्षकों से उनके बचपन की यादों, जीवन के संघर्षों तथा प्रशिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में बातचीत की। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक राजीव रंजन श्रीवास्तव, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी आकाश कुमार, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक सनम कुमारी, किलकारी के सभी प्रशिक्षक एवं बच्चे उपस्थित रहे।

आध्यात्मिक कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा पर ब्रह्मकुमारीज सिविल लाइन सेवा केंद्र कार्यक्रम