Gaya News: कार्यादेश के चार महीने बाद भी नहीं बनी सड़क, बरसात में लोगों का बढ़ा संकट

Gaya News: फोटो कार्यादेश के चार महीने बाद भी नहीं बनी सड़क, बरसात में लोगों का बढ़ा संकट -फतेहपुर नगर पंचायत के वार्ड 11 में मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना

Gaya News: नगर पंचायत फतेहपुर के वार्ड संख्या 11 में मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत पीसीसी सड़क बननी है। कार्यादेश जारी होने के चार महीने बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। इससे संवेदक के प्रति स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बरसात के मौसम में सड़क की बदहाल स्थिति ने आम लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य पार्षद रवि कुमार ने बुडको के परियोजना निदेशक को पत्र भेजकर तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने तथा लापरवाह संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है。

निर्माण कार्य की स्थिति मुख्य पार्षद ने अपने पत्र में बताया कि घोड़ियाटांड़ रविदास टोला से अंदर बाजार डैम रोड तक पीसीसी सड़क निर्माण के लिए 30 मार्च 2026 को कार्यादेश जारी किया गया था। नियमानुसार चार माह के अंदर निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन, अब तक संवेदक ने कार्यस्थल पर काम शुरू तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। जगह-जगह जलजमाव, गड्ढे और कीचड़ से लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल आने-जाने वाले बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। स्थानीय नागरिक लगातार शिकायत कर रहे हैं, जिससे जनाक्रोश भी बढ़ता जा रहा है।

मुख्य पार्षद की मांग मुख्य पार्षद ने बुडको से मांग की है कि संवेदक को तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया जाए। यदि वह निर्धारित समय में काम शुरू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्ट किया जाए। साथ ही जनहित को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने इस संबंध में जिला पदाधिकारी को भी पत्र भेजकर आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की है।