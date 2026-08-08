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Gaya News: महादलित टोलों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य में लाए तेजी : बीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: फोटो महादलित टोलों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य में लाए तेजी : बीडीओ -टनकुप्पा में जीविका तंत्र की हुई समीक्षा बैठक, स्वच्छता और आजीविका योजनाओ

Gaya News: महादलित टोलों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य में लाए तेजी : बीडीओ

Gaya News: प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को बीडीओ गौरी कुमारी की अध्यक्षता में जीविका तंत्र की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में महादलित टोलों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण अभियान को गति देने, डोर-टू-डोर कचरा उठाव व्यवस्था को सुदृढ़ करने, ‘जीविका दीदी की रसोई’ को प्रभावी ढंग से संचालित करने और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बीडीओ गौरी कुमारी ने निर्देश दिया कि महादलित टोलों के ऐसे सभी परिवारों को शीघ्र चिह्नित किया जाए, जिनके घरों में अब तक व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। संबंधित कर्मियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने व स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

कचरा उठाव व्यवस्था

बैठक में प्रखंड स्तर पर ‘जीविका दीदी की रसोई’ को प्रभावी ढंग से संचालित करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने व आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया गया।

स्वच्छता अभियान

बैठक में इसके अलावा डोर-टू-डोर कचरा उठाव व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट (डब्ल्यूपीयू) की कार्यशीलता सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता शुल्क संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। डीसीएमएस ऐप के प्रभावी उपयोग और नमस्ते योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रखंड क्षेत्र के लिए 4000 तिरंगा झंडे तैयार कराने और जीविका समूहों के माध्यम से उनके निर्माण व समय पर वितरण की रणनीति तय की गई। बीडीओ ने पंचायतों और प्रखंड मुख्यालय की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने, सफाईकर्मियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने तथा उनके नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में बीपीएम, बीसी, एसी जीविका, सीसी जीविका एवं एलएसबीए पर्यवेक्षक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का क्या उद्देश्य था?
बैठक में महादलित टोलों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण अभियान को गति देने का उद्देश्य था।
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