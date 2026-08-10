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Gaya News: रेड क्रॉस गया में शुरू हुई आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: सोमवार को डीएम शशांक शुभंकर की उपस्थिति में शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा का शुभारंभ हुआ। यह सेवा स्वामी राघवेंद्राचार्य आयुर्वेद महाविद्यालय के सहयोग से संचालित होगी। मरीजों का उपचार प्रत्येक सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को किया जाएगा।

रेड क्रॉस गया में शुरू हुई आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा
रेड क्रॉस गया में शुरू हुई आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा

Gaya News: शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में सोमवार को आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा का शुभारंभ डीएम सह रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष शशांक शुभंकर ने किया। यह सेवा स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के सहयोग से संचालित होगी। इसके तहत प्रत्येक सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक अनुभवी चिकित्सक ओपीडी में आने वाले मरीजों का उपचार करेंगे। एक छत के नीचे चारों चिकित्सा पद्धतियों की सुविधा

उद्घाटन समारोह में डीएम ने कहा कि रेड क्रॉस में पहले से एलोपैथिक, होम्योपैथिक और दंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। अब आयुर्वेदिक सेवा शुरू होने से लोगों को उपचार का एक और विकल्प मिलेगा। उन्होंने पितृपक्ष मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की बात कही। आयुर्वेद महाविद्यालय के सचिव महंत स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य ने बताया कि महाविद्यालय के अनुभवी शिक्षक और चिकित्सक मरीजों का उपचार करेंगे। संस्थान में तैयार आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण भी किया जाएगा। समारोह में रेड क्रॉस के चेयरमैन उपेंद्र नारायण सिंह, वाइस चेयरमैन डॉ. राम सरेख सिंह, सचिव डॉ. तनवीर उस्मानी, डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप समेत अन्य पदाधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।

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