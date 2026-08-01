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Gaya News: जनता दरबार में जमीन विवादों की हुई सुनवाई, 20 नए आवेदन प्राप्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: टनकुप्पा के अंचल कार्यालय में शनिवार को जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। ग्रामीणों ने अपने जमीन से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। अंचलाधिकारी ने बताया कि 20 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं और पूर्व में भी 20 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।

Gaya News: जनता दरबार में जमीन विवादों की हुई सुनवाई, 20 नए आवेदन प्राप्त

Gaya News: टनकुप्पा अंचल कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। विभिन्न पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने जमीन संबंधी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। जनता दरबार में कुल 20 नए आवेदन प्राप्त हुए। अंचलाधिकारी दिव्यांशु कुमार साह ने बताया कि सभी आवेदनों को दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्राप्त 20 भूमि संबंधी मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष मामलों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए राजस्व कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ जनता दरबार में पहुंचने की अपील की।

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