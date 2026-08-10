Gaya News: मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर नगर पंचायत के मजदूरों ने किया प्रदर्शन
Gaya News: इमामगंज नगर पंचायत के मजदूरों ने सोमवार को अपनी मजदूरी बढ़ाने और छुट्टी के दिन काम का भुगतान देने की मांग के लिए प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि वर्तमान 300 रुपये की मजदूरी से जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।
Gaya News: इमामगंज नगर पंचायत के मजदूरों ने सोमवार को मजदूरी बढ़ाने और छुट्टी की मांग को लेकर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। मजदूरों ने वर्तमान 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये करने की मांग की। मजदूरों का कहना था कि बढ़ती महंगाई में 300 रुपये की मजदूरी से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। विजय राम और ममता देवी ने कहा कि नगर पंचायत के मजदूरों को सम्मानजनक मजदूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मजदूरों ने छुट्टी के दिनों की मजदूरी देने की भी मांग की। कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष रंजन पाण्डेय ने कहा कि मजदूरों को नियमानुसार मजदूरी दी जा रही है।
मजदूरी बढ़ाने के लिए आगे प्रयास किया जाएगा।
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