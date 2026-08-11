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Gaya News: जूनियर देल्ही स्कूल के छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: जूनियर दिल्ली स्कूल के कक्षा 4 और 5 के छात्रों ने बोधगया के विज्ञान केंद्र का शैक्षणिक भ्रमण किया। छात्रों ने वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और प्रदर्शित मॉडलों को देखकर सवाल पूछे। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इस तरह की गतिविधियाँ विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करती हैं।

Gaya News: जूनियर देल्ही स्कूल के छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण

Gaya News: जूनियर देल्ही स्कूल के कक्षा 4 व 5 के छात्रों ने मंगलवार को साइंस सेंटर बोधगया का शैक्षणिक भ्रमण किया। छात्रों ने विज्ञान सेंटर पर वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साइंस सेन्टर पर प्रदर्शित विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों और उपकरणों को देखकर छात्र- छात्राओं ने अनेक सवाल पूछे और वैज्ञानिक तथ्यों को समझने का प्रयास किया । विद्यालय के निर्देशिका और प्रधानाचार्या ने कहा कि इस प्रकार गतिविधियां विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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