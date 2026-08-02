Gaya News: ऑपरेशन यात्री सुरक्षा: गया जंक्शन से चार चोरी के मोबाइल के साथ तीन पकड़ाया

Gaya News: आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत गया जंक्शन पर रविवार को कार्रवाई करते हुए यात्रियों से चोरी किए गए चार मोबाइल फोन बरामद किए। इस दौरान दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चोरी में शामिल एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई है। सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के निर्देश पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम स्टेशन परिसर में लगातार जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में प्लेटफॉर्म संख्या-1 के दिल्ली छोर स्थित यात्री शेड के पास गश्त के दौरान तीन संदिग्ध युवक पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। जवानों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को पकड़ लिया。