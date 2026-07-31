Gaya News: जदयू जिलाध्यक्ष ने जेपीएन अस्पताल का किया निरीक्षण
Gaya News: जदयू जिलाध्यक्ष ने जेपीएन अस्पताल का किया निरीक्षण गया जी, प्रधान संवाददाता जदयू जिलाध्यक्ष अजय
Gaya News: जदयू जिलाध्यक्ष ने जेपीएन अस्पताल का किया निरीक्षण गया जी, प्रधान संवाददाताजदयू जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा के नेतृत्व में टीम ने जेपीएन अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद सिविल सर्जन डॉ. राजाराम प्रसाद से अस्पताल के संबंध में जानकारी ली। गैर निबंधित निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करने को कहा। जिलाध्यक्ष ने परैया प्रखंड के झीकटिया, टाउन ब्लॉक के कुजापी, मोहनपुर प्रखंड के लखैपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में जानकारी ली। सिविल सर्जन के साथ उन्होंने ओपीडी सहित प्रत्येक वार्ड का निरीक्षण कर रोगियों से सुविधाओं की जानकारी ली। अजय कुशवाहा ने बताया कि अस्पताल में एक्सरे, सीटी स्कैन और सिजेरियन प्रसव की सुविधा बेहतर है।
अस्पताल परिसर में कई भवन जर्जर स्थिति में देखकर उसे तोड़वाने को कहा। सिविल सर्जन ने बताया कि यह 100 बेड का अस्पताल है लेकिन भवन और जगह की कमी के कारण 60 बेड उपलब्ध है। इसपर जिलाध्यक्ष ने स्वास्थ्य सचिव और मंत्री से बात कर समाधान कराने की बात कही। निरीक्षण में कुंडल वर्मा, धनंजय शर्मा, मधुसूदन राय, अजीत शर्मा, बृजराज पाण्डेय, गौतम रावत, मितांबरा लोहड़े, रिंकू सिंह, गीता वर्मा , वीणा देवी सहित अन्य जदयू कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।