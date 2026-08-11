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Gaya News: जगजीवन कॉलेज में इंटर्नशिप जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: जगजीवन कॉलेज में राजनीति विभाग ने इंटर्नशिप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष और शिक्षकों ने इंटर्नशिप के महत्व पर चर्चा की। प्राचार्य ने बताया कि इंटर्नशिप से विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान एवं आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद बढ़ाना भी है।

Gaya News: जगजीवन कॉलेज में इंटर्नशिप जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Gaya News: जगजीवन कॉलेज में मंगलवार को राजनीति विभाग की ओर से इंटर्नशिप जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. पंकज कुमार, सहायक प्रोफेसर डॉ. इंतेखाब आलम खान और डॉ. राजीव चौधरी शामिल हुए। प्राचार्य डॉ. मो. अयूब ने कहा कि इंटर्नशिप विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है। इससे छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ वे आत्मनिर्भर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और संस्थान के बीच अधिक संवाद स्थापित करना तथा प्रायोगिक ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में डॉ. संगीता कुमारी, डॉ. प्रदीप कुमार और पूर्णेंदु सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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